Jana Svěráka odchytil Šarm tesne pred predstavením v rámci dvojdennej hosťovačky v Divadle Nová scéna, kde prestavili slovenskému publiku muzikál Branický zázrak, ktorý v Prahe v Divadle Na Fidlovačce hrajú od mája minulého roka. Hlavnú postavu si tam strihol Tomáš Klus, ktorý k tejto hudobnej komédii zložil aj všetkých šestnásť pesničiek.

Ako sa prihodí, že tvorca začne písať film a vyjde mu z toho muzikál?

Písal som scénu, v ktorej príde polícia vyšetrovať krádež bicykla spred garáže a sú tam dvaja policajti a majiteľ, a zrazu mi napadlo, že by bolo pekné, keby tí policajti, ovešaní vysielačkami a pelendrekmi, začali tancovať. A začala sa mi tam tvoriť téma na pieseň a vznikla skladba a vravím si, to by mohol byť muzikál... Ako som písal ďalej a nechal tomu voľný priebeh, zrazu z toho vznikla dvojdielna hra, prvý diel pred prestávkou a druhý po nej, čo vo filme, samozrejme, nemáte. A s troma prostrediami, pričom vo filme je ich trebárs aj tridsať. A tak sa to stalo...

A ako ste spokojný s výsledkom?

Som nadmieru spokojný. Podľa mňa je skvelé, keď aj v päťdesiatich siedmich rokoch môžete začínať niečo odznova. A poviete si – a čo bude o dva roky? Čo budem robiť vtedy? Asi zase niečo nové a šialené! Ja som Vodnár, takže mám rád nové výzvy, nerád sa vraciam do škatuliek, nerád opakujem to isté. Robiť divadlo je pre mňa veľká novinka, pretože ja som ho nikdy nechcel robiť, nebavilo ma a zrazu som tam! Ale muzikál ma lákal, pretože keď začne hrať hudba, môžu sa diať fantastické veci. Hudba, tanec, pohyb, to všetko pôsobí na našu ľavú hemisféru – čo je teritórium, ktoré ma v poslednom čase zaujíma čoraz viac. Tá časť mozgu, v ktorej sídlia neracionálne veci, pretože náš svet je až príliš racionálny a tlačí nás niekam, kde nám nie je príjemne.

Tomáš Klus bol vašou prvou voľbou ako skladateľ?

Popravde som nemal predstavu, kto by mohol urobiť šestnásť nových pesničiek. Najprv som oslovil jedného skladateľa z Anglicka, ktorý robil muzikál v Londýne a páčil sa mi. Potom mi však zišiel na um Tomáš, lebo som si uvedomil, že on tvorí aj piesne s duchovným posolstvom. A muzikál je o duchovnom raste hlavného hrdinu, ktorému najprv prekáža celý svet, no v závere prichádza na to, že ak si urobí poriadok vo svojej hlave, zmení sa aj ten svet. Preto som Tomáša oslovil, jemu sa to našťastie zapáčilo a začal písať. Najprv som jeho skladby poslal do Anglicka, aby ich spomenutý skladateľ zhudobnil, no on ich začal prerábať po svojom, do anglického „košatého“ muzikálového štýlu. Mne sa nepáčilo, že rušil Tomášove melódie, tak som sa mu poďakoval, že to takto nebude ono. Každá pieseň má iný štýl, ktorému Klus s kapelou dali ten správny kabát.