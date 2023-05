Alexandra Orviská trávi v New Yorku čas so svojím partnerom Jaroslavom Janusom a ich synom Jonatanom.

Hviezda jojkárskeho magazínu Top­star Alexandra Orviská je aktuálne so svojím partnerom Jaroslavom Janusom a ich synom Jonatanom v Spojených štátoch amerických. Známa influencerka tam trávi čas aj so staršou dcérou Viktóriou, no deň si vypĺňa i po svojom. Moderátorka baží po apartmáne v New Yorku.

„Ja to jednoducho s tými bytmi nevzdávam. Ja si denne pozriem tak tri byty v New Yorku. Fakt sú pekné. Je to nádhera. Čakám na obhliadku a pôjdem na ďalšiu. Držte palce, aj keď teraz sa nejako neponáhľam. Na leto idem domov, ale sú tu fakt nádherné apartmány,“ oznámila Orviská sediac pred jedným z bytových domov vo Veľkom jablku.

