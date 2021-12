Krátko pred Vianocami sa zase rozhorela vášeň medzi Felixom Slováčkom (78) a Luciou Gelemovoun (38). Akurát, že ju rozdúchal ktosi tretí. Prímerie po rozchode zrušil muž, s ktorým exmilenka saxofonistu strávila noc.

Chcete ma?

Keď sa to Slováček dozvedel, rozčúlil sa a vyhodil Gelemovú z bytu, ktorý jej dovtedy platil. A v médiách vyčíslil, že ho stála tri milióny českých korún. Dokonca pripustil, že by mu zrazu bola dobrá aj manželka Dagmar Patrasová. Vraj by zo všetkého najradšej odcestoval niekam na dovolenku, prinajhoršom aj s Dádou. No radšej by prijal aj nejakú peknú Slovenku, priznal sa v českej televízii. Hoci je starší, je vraj otvorený novým zážitkom.

Nedá sa to vydržať

Zatiaľ však po čase zase žije vo vile so svojou zákonitou ženou. Vrátil sa sem po rozchode. Odbieha si však odtiaľ do vyprázdneného hniezdočka lásky. Prečo? Vysvetlenie nie je práve gentlemanské. Jednak má byt predplatený, plus ho údajne využíva ako azyl, keď Dáda pije. Myslel si , že vo veľkom dome budú žiť oddelene a bude mať pokoj, na ženu však neustále naráža. Starať sa o neho ale odmieta. „To sa s ňou skutočne nedá vydržať. Je na mňa hnusná! Som rád, že mám stále kam ujsť,“ priznal sa denníku Blesk, s tým, že bytík má zaplatený do februára.

Pijem ako každý

A čo na to Dagmar Patrasová? "Bojím sa o jeho duševné zdravie," zareagovala v denníku Blesk a dodala, že čo sa jej týka, pije ako každý druhý, takže na rozdiel od Felixa ona nemá problém.

Felix Slováček nechce byť sám. Zdroj: Instagram Lucie Gelemová

