So Zuzanou Plačkovou sa oplatí kamarátiť.

Koncom júna oslávila Jasmina Alagič Kristove roky. Tridsiate tretie narodeniny sa považujú za medzník, aj dary by preto mali byť adekvátne. Aby si ich človek zapamätal na celý život. To sa Plačkovej podarilo, lebo kabelku Chanel žena z garderóby nevyraďuje. Najmä keď je to dizajnérsky kúsok.

Zbláznila si sa?!

Jasmina dostala od kamošky model, po ktorom túži nejedna dáma. Nie je jednoduché stať sa jeho majiteľkou. Nielen kvôli cene. "Čo si sa zbláznila? Si normálna? Ja odpadnem," reagovala preto Rytmusova žena, keď chanelku uvidela. "Toto len tak ľahko nezoženieš. Veľmi ťažko sa to zháňa," pripustila Zuzana.

"Darovala mi niečo, čo mám na celý život, lebo tomu rastie hodnota," ocenila dar Jasmina a dodala: "Zuzka bola pred dvomi rokmi v Banke lásky a tam dala do svojej banky, že sníva o kamarátke. Takže vlastne si to zaslúžim, lebo sa jej sen splnil v podobe mňa a mne sa splnil sen v podobe kabelky."