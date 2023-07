Sparný večer, rozprestretý stôl s pohármi a prítmie v bratislavskom Starom Meste. V tejto atmosfére strávila Marianna Ďurianová (46) letný večer s mužom v najlepších rokoch. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, predebatovali hodnú chvíľu a domov sa poberali pod rúškom noci.

Partner na úteku

Plavovlasá moderátorka, svojho času považovaná za najlepšiu partiu v šoubiznise, roky plnila stránky novín novými objavmi. Milionári aj menej známi páni ju lovili ako cenný skalp, ktorým sa mohli chváliť, čo nemusel byť ideálny základ pre budúci vzťah. A Marianna toľko preberala, až to nedopadlo najlepšie.



Za životného partnera si vybrala trnavského podnikateľa Romana Doležaja (46), ktorému porodila syna Romanka. Chlapec hádam ešte nechodil do škôlky, keď otca zadržali muži zákona pre kauzu vydierania a krádeže. Za mrežami strávil tri roky a tri mesiace. A tak slávna moderátorka namiesto na detské ihris­ko chodila s potomkom občas do väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Ďurianovej partner vyšiel na slobodu, ale zakrátko mal znova opletačky s políciou a vydal sa na útek. Hľadaného Slováka zatkli až albánski policajti, hoci krátko predtým slovenské úrady informovali o zrušení medzinárodného aj európskeho zatýkacieho rozkazu, ktoré boli na podnikateľa z Trnavy podané skoro rok. Spolu s ďalšími dvanástimi osobami Doležaja obžalovali vo veci drogovej trestnej činnosti a organizovanej zločineckej skupiny. Špecializovaný súd v Pezinku ho na sklonku vlaňajška oslobodil, ale po odvolaní prokurátora prípad putuje na Najvyšší súd.

