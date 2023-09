V českom šoubiznise to opäť vrie. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, Simona Krainová a Agáta Hanychová sa nikdy nemali v láske. Často si cez médiá či cez sociálne siete adresovali štipľavé poznámky. Vášne medzi nimi neutíchli ani v tomto období, keď dcéra Veroniky Žilkovej rieši svoje súkromné ťažkosti. Bola to dokonca ona, ktorá zasadila prvý útok.

Simona si nedávno založila účet na platforme OnlyFans, kde zarába na svojich šteklivých fotkách. Krátko po vstupe do tohto biznisu sa vyšplhala na piatu priečku v rámci Českej republiky a získala veľké množstvo komplimentov od fanúšikov. Dokonca herečka Alice Bendová krátko po otvorení Krainovej účtu povedala, že aj ona možno vstúpi do tohto projektu. Neskôr to už však zahmlievala a povedala, že to bolo vyslovené len zo žartu.

Tradične sa však objavili aj kritici. Tvrdé odkazy jej poslala napríklad Ornella Koktová, do ktorej hneď zaútočil Krainovej manžel. To nahnevalo Agátu Hanychovú, ktorá mu adresovala pár nahnevaných slov. Nechýbalo teda veľa a ďalšia mediálna hádka bola na svet. Karel Vágner sa opäť nezdržal a vyslovil slová, ktoré čerstvo rozídenej Agáte istotne nepadli dobre.

„Takíto ľudia ako pani Hanychová nevytvorili v posledných dvadsiatich rokoch nič racionálneho, pekného a úspešného. Preto ma prekvapuje, že sa k tomuto takíto ľudia vyjadrujú. Podľa mňa na to ani nemajú nárok. Vyhrala maximálne kategóriu najvyššieho počtu oteckov a partnerov,“ Krainovej manžel odkázal dávnej sokyni. Ublížil jej tým najhorším spôsobom. Agáte sa nedávno rozpadol vzťah a opäť zostala sama na všetky deti vrátane päťmesačnej Rozárky, ktorú má so Soukupom.

