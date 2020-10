Ondrej Kandráč sa v júni stal do tretice otcom, keď k synovi Ondrejkovi a dcérke Emke pribudla sestrička Mária. Hoci dievčatko prinieslo celej rodine do života kopec radosti, Ondrej a Erika Kandráčovci sa musia pri troch deťoch poriadne obracať. "Povedzme si narovinu, nie je to jednoduché. Pri materskej dovolenke by som ani nepoužil ten zvrat, že je to dovolenka. Erika nonstop vyvára deťom, deti chodievajú domov skôr, lebo sa tešia na malú princezničku," hovorí známy hudobník, ktorý však pomoc pri výchove ratolestí odmieta.

Kompletná rodinka Kandráčovcov: Ondrej, Erika a ich deti Ondrejko, Emka a Mária Zdroj: Instagram O. K., E. K.

