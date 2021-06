Pred pätnástimi rokmi Taťána Kuchařová (33) ako prvá Češka vyhrala svetové finále Miss World.

„Bol som akurát u rodičov. Otec ma zavolal, okomentoval, čo sa stalo a bol veľmi pyšný. Nevedel som, že Taťánu raz privediem domov. Veľmi ma mrzí, že sa s otcom nestretli, mal by ju veľmi rád,“ zaspomínal si syn Radka Brzobohatého, Ondřej (38), ktorý sa s kráľovnou krásy neskôr oženil. A mrzí ho, že nesplnil ďalší otcov sen.

Showbiz: Pohreb popularneho ceskeho herca Radoslava Brzobohateho v prazskom krematoriu Strasnice. Zdroj: Matej Kalina

Prišla zubatá

„Prial si vnuka. Ale to na neho prišlo až tesne pred smrťou. Mal čudné obdobie, keď rozprával o veciach, ktoré nikdy predtým nespomínal. Desil som sa, čo sa deje. A potom náhle prišla zubatá,“ prezradil v programe 7 pádov Honzy Dědka populárny Ondřej Gregor Brzobohatý zážitky, ktoré ešte nikde nezazneli.

Kuchařová má novú rolu, vďaka Brzobohatému! Zdroj: abl

Otcom sa nestal

Hudobník sa nestal otcom ani deväť rokov po smrti Radka Brzobohatého. „Intenzívne som na tom pracoval, ale nikdy to nemalo dôjsť k potomstvu. Stále som si hovoril, že na to je ešte čas,“ uzatvoril Ondřej Gregor Brzobohatý, ktorý sa okrem muziky vrhol aj na vývoj stolových spoločenských hier a písanie kníh. Ktovie, čo by na to povedal jeho slávny otec...