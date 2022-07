Ak existuje nejaký dovolenkový boh, tak Olivera Andrásyho z duše nenávidí. Zabávač, producent a humorista má totiž neustále opletačky, keď si zo Slovenska odskočí za relaxom. „Už na ďalšiu takúto cestu tak skoro nepôjdem,“ hovorí namrzene.

Kilometrové rady

Andrásyho aktuálne nepríjemnosti sa začali po príchode na letisko Schiphol v holandskom Amsterdame. „Je to horšie ako zlý sen. Keby som to nezažil osobne, myslel by som si, že je to zlý žart,“ soptí Oliver, ktorý sa snažil dostať domov po vydarenej dovolenke na Islande. Bohužiaľ, tú mu poriadne okorenila cesta späť.

„Na bezpečnostnú kontrolu sme stáli v rade dlhom viac ako kilometer. Kým sme prišli na rad, trvalo to 2 hodiny a 45 minút! Rad sa vinul po všetkých chodbách tam i späť, potom 250 metrov von pod holé nebo a 250 späť do haly. Potom pokračoval na poschodie, kde bol zase rad hore-dole približne na 25 minút,“ povedal Andrásy.

