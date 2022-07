Niekedy sú vzťahy s rodičmi komplikované. Majú to ťažké rodičia s deťmi a neskôr možno aj naopak. Svoje o tom vie aj herečka Oľga Belešová, ktorá priznala, že občas s mamou vypenia... Ale sympatická blondínka je vďačná, že ešte stále má mamu po svojom boku a môže sa s ňou rozprávať o živote.

Zároveň nám priznala, že mama to s ňou v detstve nemala jednoduché. „Nikdy som nebola prítulná. Mama ma chcela objímať, bozkávať a ja som sa vraj bránila a odstrkovala ju. Keď som mala sedemnásť, vážne ochorela, no ani to ma nezmenilo, pokiaľ ide o prejavy náklonnosti či potrebu blízkosti. Až s pribúdajúcim vekom mňa aj rodičov som to dokázala precítiť. Náš vzťah je dnes veľmi krásny a uvedomujem si pominuteľnosť života. Potrebujem od nej počuť veci, ktoré mi možno zajtra nebude môcť povedať, pretože tu už nebude. O rodine, o tom, ako ona prežila svoj život,“ priblížila herečka, ktorá nezaprela ani svoj zmysel pre humor.

To je podoba: Na fotke je mama Oľgy Belešovej, ako dostáva od dcéry božtek. Zdroj: Archív O. B.

„Nie je každý deň nedeľa a občas vypením, pretože mi niečo prekáža, ale, samozrejme, aj jej. Je však veľmi krásne žiť so svojimi rodičmi.“ Oľga, ktorá dostala meno práve po svojej mamičke, sa o tú svoju príkladne stará a žije s ňou v jednej domácnosti.

Aké cenné rady dala mama Belešovej čítajte na ďalšej strane >>