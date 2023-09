Ako sme cez víkend informovali, dvojica známa zo šou Ruža pre nevestu je už minulosťou. Ženích si síce vo finále vybral modrookú Petranu, no ich vzťah po pár mesiacoch stroskotal. Mladý podnikateľ sa už počas šou netajil tým, že k Marcele prechováva city, no napriek tomu ju vyradil so slovami, že chémia na lásku nestačí. Po búrlivom rozchode s Petranou sa rodák zo Štúrova rozhodol overiť svoje tvrdenie a s Marcelou to skúsil.

Ich vzťah pôsobil na sociálnych sieťach rozprávkovo. Celé leto si užívali festivaly, dobré jedlo a slnko. Tomáš sa zapájal do starostlivosti o psíka, ktorého si Marcela kúpila. Uplynulý víkend vydali vyhlásenie a šokovali fanúšikov. „Ahojte priatelia, nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite,“ začala svoj príspevok Marcela na sociálnej sieti.