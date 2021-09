Humbug okolo podnikateľky a bývalej účastníčky súťaže miss Daniely Kralevich neutícha, práve naopak, naberá na obrátkach. O pár dní okrem toho uplynie aj prvé výročie od mimoriadne smutnej udalosti, pri ktorej pod kolesami brunetkinho luxusného vozidla prišla o život mladá študentka Linh (†18).

Šikovné dievča vietnamského pôvodu neprežilo zrážku s autom, keď prechádzala po prechode pre chodcov na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove.

Náraz bol taký silný, že školáčku, zaliatu krvou, odhodilo bokom a napriek urgentnej snahe záchranárov sa ju už nepodarilo priviesť do sveta živých. Celá tragédia sa udiala pred očami šokovanej Kralevich, ktorá vraždiaci Range Rover šoférovala a podľa očitých svedkov v ňom zostala paralyzovane sedieť.

Aj ju museli vziať na ošetrenie, keďže sa pod návalom emócií a vôbec nie prekvapujúco zrútila. Veď s úmyslom spôsobiť obrovskú bolesť pozostalým predsa za volant nesadla.

Dali rozpor

Tak či onak, Kralevich si nedávno vypočula svoj trest. „Sudca OS Bratislava II 28. júla odsúdil trestným rozkazom obvinenú Danielu K. za prečin usmrtenia na trest odňatia slobody vo výmere dva roky a sedem mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyri roky. Popri treste odňatia slobody sudca uložil aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu šesť rokov,“ informoval Peter Vačok, ktorý je právnym zástupcom rodiny usmrtenej študentky.

Znamená to, že podnikateľka, ktorej hrozili roky v base, nateraz vyviazla s podmienkou, ktorú nesmie porušiť. No zdá sa, že kontroverzná tmavovláska nie je s trestným rozkazom spokojná, a tak sa rozhodla opäť čeriť vody. Využila na to zákonnú možnosť odporu voči rozhodnutiu. No nie je jediná.

Trest dva roky a sedem mesiacov sa nepozdáva ani prokurátorovi a trvá na tom, že by si ich Kralevich mala natvrdo odsedieť za mrežami. Žiadna podmienka! Potvrdil to hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Keďže tieto procesné strany podali spomínaný odpor, tak v zmysle Trestného poriadku bude vo veci nariadené hlavné pojednávanie. Inými slovami – Kralevich sa bude musieť postaviť pred spravodlivosť opäť, aby sudcu presvedčila, že si trest nezaslúži.

Prípadne, ak sudca dá zelenú rozporu prokurátora, tak by Kralevich mala ísť natvrdo do basy.

Komplikácie

Nebude to prvýkrát, čo sa Daniela snaží všemožne zamotať tento nesmierne tragický príbeh. Mnohí si v minulosti kládli otázku, prečo je toľko mesiacov od nehody ticho a akosi sa nič nedeje, nevyšetruje. Aj preto sa možno skraja tohto roka do prípadu osobne angažoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten na podnikateľku udrel a dal preveriť všetky postupy.

„Generálny prokurátor zistil vážne pochybenia pri prvotných úkonoch dokumentovania dopravnej nehody, neprimeranú dĺžku znaleckého dokazovania, ako aj pasivitu pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonnosti zo strany prokurátora," uviedol vtedy Šarmu hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan s tým, že tých, ktorí pochybili, potrestajú, čo sa zaviazal spraviť aj vtedajší policajný prezident Peter Kovařík.

So založenými rukami nesedela ani Kralevich, ktorá sa ostro pustila do právnika pozostalých Vačoka. „Za doterajšie vyjadrenia podávam na neho podnet na disciplinárnu komisiu advokátskej komory,“ vyhŕklo z nej v minulosti. Advokát zase sipel pre prieťahy vo vyšetrovaní, ktoré dlho viazlo pre chýbajúci znalecký posudok. Znamená to, že vyšetrovatelia nemali dokument, čo sa presne stalo v osudný deň a nemohli sa od neho tým pádom odpichnúť.

Každopádne jeho výsledkom bol jednoznačný záver, že príčinou smrti dievčaťa bol náraz modelkinho vozidla. Kralevich podľa všetkého to zrejme cíti inak a viackrát sľubovala, že to verejne povie. Vraj budeme prekvapení a otvorene sa napríklad pýtala, či vieme, akou rýchlosťou išla. Hlavu z piesku však doteraz nevytiahla a čo je smutnejšie, ani smerom k pozostalým.

