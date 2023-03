Na odovzdávaní najprestížnejšieho filmového ocenenia v Českej republike celebrity styling rozhodne nepodceňujú. Táňa a Vojta Dykovci sa však obliekli skôr ako do Las Vegas než do dôstojného Rudolfina, kde sa slávnostný večer konal. Chceli pompéznosťou demonštrovať, že je medzi nimi všetko v poriadku? Nevyzeralo to tak.

Aj Slovensko bodovalo. Zdroj: Instagram Český lev