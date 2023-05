WA 49 archív Kolín nad Rýnom - Na archívnej snímke zo 14. januára 2009 švajčiarska speváčka amerického pôvodu Tina Turnerová vystupuje na koncerte v Kolíne nad Rýnom. Turnerová zomrela vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome neďaleko Zürichu v utorok 23. mája 2023. FOTO TASR/AP FILE - Tina Turner performs in a concert in Cologne, Germany on Jan. 14, 2009. Turner, the unstoppable singer and stage performer, died Tuesday, after a long illness at her home in KĂĽsnacht near Zurich, Switz

Foto: Hermann J. Knippertz