Niekoľko rokov si známy herec obliekal kabát Sherlocka Holmesa a pátral po svojom budúcom sídle. Na to mal Tomáš Maštalír obrovské nároky a pomedzi prsty mu tak unikali aj unikátne ponuky. Umelec však neustúpil ani za piaď a nerobil žiadne kompromisy. Do kúpy vlastnej nehnuteľnosti ho na druhej strane v podstate nič netlačilo, pretože o svoju rodinku sa postaral a strechu nad hlavou im zaobstaral.

Koniec azylu u Fialovej

Už dávnejšie si totiž manželku Kristínu a dcéru Emmu nasťahoval do bytu na bratislavskej Kolibe, ktorý im plne vyhovoval. „Tomáš býva na Kolibe z jednoduchého dôvodu – byt je priestrannejší ako ten jeho staromládenecký v Ružinove. Má ho v prenájme od rodiny Zuzany Fialovej, myslím, že od jej exmanžela Petra Matulíka alebo jeho sestry a Zuzanine bývalej švagrinej Yvonne. Byt poskytuje Tomášovi aj Kristíne s dieťaťom viac pohodlia, priestoru a najmä pokoja,“ tvrdil nám pred tromi rokmi náš zdroj. Dnes je všetko inak, aj keď úspešný herec pôvodné plány predsa len upravil.

Tomáš Maštalír býval v podnájme v tomto bytovom dome na Kolibe, ktorý mu prenajímala rodiny herečky Zuzany Fialovej. Zdroj: Svoboda-Williams.sk, Reality.sk, Emil Vaško, Archív NMH

“Tomáš sa dlhšie rozhliadal po vlastnom bývaní. Chcel by pre svoju Kristínu a malú Emmu rodinný dom, ale má naň veľké nároky. V tomto je tak trošku Monk, máločo ho zaujme a keď to nie je podľa jeho predstáv, tak hneď hodí rukou,” povedal nám v minulosti Maštalírov dobre informovaný kolega s tým, že okrem priestrannosti je u Maštalíra dôležité najmä súkromie. Nuž a dnes je isté, že Tomášove intenzívne bádanie po realitných portáloch konečne prinieslo ovocie. Hoci zamýšľaný dom to nie je...

Sused na dlani

Na verejne dostupnom portáli sa však nedávno objavila zmienka o tom, že herec s nezameniteľným hlasom povedal definitívne áno kúpe svojho hniezdočka. Maštalírovu predstavu o dokonalom bývaní nakoniec splnil svetlý a vzdušný byt s výmerou vyše 200 metrov štvorcových v bratislavskej časti Karlova Ves.

Nachádza sa v komplexe, ktorý postavili pred štrnástimi rokmi a zasadili ho do svahu nad Devínsku cestu. Kam zapichne herec s rodinou svoj zrak, tam uvidia bohatú zeleň i Karlovoveské rameno Dunaja. Okoliu dominujú všadeprítomné stromy a výhľad z terasy už dokonalejší byť nemôže.

Tomáš Maštalír si kúpil byt v bytovom komplexe neďaleko Devínskej cesty. Realitné kancelárie tam ponúkali byty, aké vidíte aj na ilustračných záberoch. Podobný byt vlastní aj Tomáš. Zdroj: Svoboda-Williams.sk, Reality.sk, Emil Vaško, Archív NMH

Kochať sa totiž môžu priamo naším susedom Rakúskom, ktoré má hviezda seriálov a filmov ako na dlani. Priamo pred uchvátenou tvárou sa mu otvárajú lány rakúskej ozimnej pšenice, pahorky týčiace sa nad skrytými škatuľami známych reťazcov v nákupných lokalitách a kdesi v diaľke naplno pracujú pre zelenšiu budúcnosť aj povestné veterné mlyny. Ak sa Tomášovi pošťastilo, tak z bytu na štvrtom poschodí by mohol zočiť aj našu dominantu – Bratislavský hrad.

