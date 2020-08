Zdena Studenková nikdy nevyzerala lepšie. Môže za to aj rotopédu.

Keď na Slovensko začiatkom marca nahrubo vtrhol koronavírus, mnohí zostali stáť s otvorenými ústami a otázkou v očiach, čo sa bude diať ďalej. Zatvorené školy, obchody, domáca karanténa, mimoriadny stav v krajine. Herečka Zdena Studenková ukázala, že nepatrí k tej časti národa, ktorá horekuje a rozhodla sa nepriazeň sveta využiť vo svoj prospech.

O blondínke je známe, že si potrpí na džentlmenské spôsoby a za každých okolností sa snaží vyzerať tip-top. Využije na to všetky dostupné možnosti i zbrane. A tým, ktorí cez zlé obdobie nečinne plakali do vankúša ukázala, že sa to dá aj inak.

Zdena Studenková na rotopéde. Zdroj: Archív, RTVS/Milan Krupčík

Pred pár dňami, keď nahrávala nové diely relácie Záhady tela v RTVS, zostali mnohí v šoku. Pri pohľade na Zdenu bolo jasné, že za ostatné turbulentné mesiace, keď bolo všelijako s prácou i sociálnym kontaktom, nesedela len tak so zvesenými rukami na gauči. Výsledkom je vynovená herečka, ktorá azda nikdy nevyzerala lepšie. Čo je za tým?

