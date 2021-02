V nemocniciach máme vyše 4 000 ľudí s COVIDom, denne pribúdajú desiatky mŕtvych, desíme sa toho, že k nám bude zavlečená ďalšia mutácia vírusu. Infektológ Vladimír Krčméry volá po znížení mobility a väčšom strážení leteckého priestoru. Vedec Pavol Čekan tiež hovorí o tom, aké je dôležité kontrolovať letiská. Nie každý má tieto starosti.

Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom vzali syna Jakubka na výlet do exotiky. Keď sa prevalil predčasom škandál s ich prednostným zaočkovaním, ľudia sa ironicky pýtali, akou destináciou sa najbližšie pochváli. Sú to Maledivy.

Cibulková si užíva v The St. Regis Maldives Vommuli Resorte. Zdroj: The St. Regis Maldives Vommuli Resort



Na toto rajské miesto, ktoré navštívili už osem razy, sa manželia vybrali osláviť ich desiate výročie lásky. Jakubko je na Maledivách prvý raz...

Dovolenku na Maledivách si momentálne užíva s mamou aj spevák Miro Jaroš, ktorý vysvetľoval, že je vyčerpaný.

„Už si ani nepamätám, čo bolo pred koronou, tak nás to pohltilo,“ povedal Šarmu fyzicky aj psychicky vyčerpaný vedec, ktorý vyvýja testy na COVID-19 a neustále sa snaží pomáhť riešiť situáciu. Do koronakrízy sa orientoval hlavne na vývoj testov na diagnostiku rakoviny. „V mojom okolí nemám ľudí, ktorí by COVID-19 zľahčovali, ja tiež dodržiavam karanténne opatrenia, posledné mesiace poznám len domov, auto, naše laboratóriá a občas idem na rozhovor do médií,“ povedal. Bez komentára...

