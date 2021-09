Europoslankyňa Monika Beňová má za sebou deň, o ktorom sníva každá hrdá mama. Minulý víkend presne na poludnie oženila svojho syna Martina (33), ktorý si vzal za manželku sympatickú dievčinu Grétku (28). Civilný obrad prebehol na úrade v bratislavskom Technopole a z Petržalky sa svadobníci následne presunuli na hostinu do malebnej Modry.

Dvanástke prítomných hostí na stole pristála husacia pečeň s hruškou, vývar, mäso so zemiakovo-zelerovým pyré a torta. Na udalosti nechýbala ani Leuška, ktorú Monika porodila svojmu priateľovi Ľubomírovi v novembri 2020.

Monika Beňová ženila syna. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Ako sa nechala počuť, malá princezná aj čo to popapala, aj si zdriemla, ale s „dospelákmi“ vydržala svadbovať až do konca - do šiestej hodiny večer. Rozkošná Leuška však nebude jediné dieťatko v rodine.

Šarmu sa podarilo zistiť, že známy klan Beňovcov sa o pár mesiacov rozrastie. „Leočka bude mať neterku, Larku. Na budúci rok sa narodí. Sme veľmi šťastní,“ podelila sa s nami o krásnu novinku budúca babička Beňová. Znamená to, že nevesta pod veľkými bielymi šatami skrývala sladké tajomstvo.

