Iveta a Martin Malachovskí

Moderátorka a operný spevák sa brali 7. mája v roku 1993. Prešlo tridsať rokov a svoj sľub si obnovili aj pred pár dňami s asistenciou TV Markíza. Redaktor Ján Tribula ich v rámci svojej relácie, v ktorej vodí po horách zaujímavých ľudí, zaviedol do Ždiarskeho domu, kde na nich čakal milý obrad obnovenia manželských sľubov. Aby mal obrad v historickom príbytku goralskej rodiny dokonalú atmosféru, oboch obliekli do goralských krojov.

Manželia Malachovskí si v Tatrách obnovili manželský sľub po 30 rokoch. Zdroj: TV MARKIZA

Premáhali slzy

„Darovali ste jeden druhému svoju mladosť, ale predovšetkým lásku. Láska je nielen byť spolu, láska je ísť spolu,“ povedal oddávajúci a manželia po obrade priznali, že ich rozcitlivel. „Myslím si, že keď je človek šťastný v manželstve a naplnený v tom vzťahu, tak je aj lepší k ostatným ľuďom,“ povedal Martin. Iveta si zaspomínala aj na jej mamu, ktorá bola na ich svadbe a už tu nie je, na Martinových rodičov a priateľov, ktorí im boli vinšovať: „Boli by dnes na nás mimoriadne hrdí a pyšní, že ešte spolu takto krásne bojujeme.“

VIAC FOTO ZO SVADBY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Iveta, ktorej bolo do plaču, spomenula aj ich dcéru Kristínu, „ktorej nie všetko v živote vychádza tak, ako si možno želá.“ Vždy, keď videla svadobné fotky rodičov, pýtala sa, kde je ona. Moderátorka hrdo pripomenula: „Do roka a pol bola naša dcéra na svete. Aj to patrí k peknej rodine a peknému manželstvu. A my to máme.“

V dobrom aj zlom

Manželia stoja pri sebe v dobrom aj zlom. Hlavne dnes, keď Martina trápi skleróza multiplex. „Točí sa mi hlava, mám neistotu pri chôdzi, sú to obmedzenia... Niekedy sa cítim trápne, keď moju úžasnú manželku musím prosiť, aby mi pomohla obuť topánku. Je to potupné, lebo som to nikdy nezažil a nepotreboval, ale už to inak nejde,“ povedal s úsmevom. Iveta, ktorá pri manželovi so samozrejmosťou stojí, povedala: „Martin je to najkrajšie, čo ma v živote mohlo stretnúť, dúfam, že sa ešte dlho budeme spolu smiať...“ Oddávajúci v goralskom múzeu pripomenuli, aby si prišli obnoviť sľub aj o ďalších 30 rokov...

Kde si obnovil sľub Voštinár? Čítajte na nasledujúcej strane.