Heribanovi sa podarilo utajiť nielen svadbu, ale aj manželku. Dôvod je jednoduchý, Kamila Heribanová (33) bola matkou na plný úväzok, venovala sa ich dvom synčekom Viktorovi (6) a Martinovi (4).

„Čas strávený s nimi bolo to to najlepšie, čo som pre nich mohla urobiť," povedala pre Eurotelevíziu herečka. „Plne súhlasím s názorom, že deti by do troch rokov mali byť s matkou a mne sa to podarilo. Tých šesť rokov doma bolo pre mňa maximálnym naplnením.“

Pred materskou pôsobila od roku 2013 v Slovenskom komornom divadle v Martine. Tu sa aj zoznámila so svojím budúcim manželom Danom. Kým v divadle účinkuje na polovičný úväzok, do seriálu Mama na prenájom vhupla naplno.

