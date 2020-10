Aktuálna 101. divadelná sezóna v Slovenskom národnom divadle nemá obdobu. Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu museli byť všetky predstavenia v tejto výkladnej skrini slovenskej kultúry zrušené. Namiesto plánovaných premiér sa konali posledné generálky, no kompetentní ešte nehodili flintu do žita. Plánujú totiž, že vybrané predstavenia budú vysielané online. Chcú pripraviť záznamy asi dvanástich inscenácií, ktoré budú šírené internetom. Prístup by mal byť za nižší poplatok.

Umelci však momentálne do práce nemôžu. Zatiaľ čo až do minulého týždňa boli doma „len“ súbory opery a baletu, po rozhodnutí vlády o čiastočnom lockdowne sa k nim musela pridať aj činohra.

Umelci sú doma

„Isté funkcie treba zabezpečiť aj v tomto čase, lebo sa musíme starať o majetok štátu. Ale väčšina zamestnancov, ktorí nemusia nevyhnutne chodiť do práce, budú doma. Týka sa to aj hercov,“ uviedol generálny riaditeľ SND Peter Kováč s tým, že herecké skúšky sa zatiaľ konať nebudú.

Generálny riaditeľ SND Peter Kováč Zdroj: Ctibor Bachratý

„Čakáme ešte na usmernenie. V činohre sa zatiaľ skúšali drobné inscenácie, kde nikdy nebolo naraz viac ako šesť ľudí. Skúšky týchto minikomorných inscenácií sa môžu robiť aj tak, že herci budú skúšať z domu,“ dodal Kováč. Ostatné predstavenia sa pochopiteľne skúšať nemôžu. „Skúšky predstavení sú odložené na neistý termín, netušíme, kedy otvoríme divadlo, a nemá zmysel tri mesiace vopred oprašovať nejakú inscenáciu,“ povedal.

