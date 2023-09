Zdroj z Agátinho okolia prezradil, že Soukup mal v posledných mesiacoch čeliť pracovným a finančným problémom, ktoré ho ničili a on potom doma vytváral neznesiteľnú atmosféru. Ako píše redakcia EVA, influencerka sa vraj rozchodom s ním zbavila obrovského stresu. Mediálny magnát sa rozhodol prehovoriť!

Rozhovor poskytol týždenníku Sedmička . Ako je známe, Jaromír bol proti tomu, aby Agáta ich rozchod oznámila verejne na Instagrame. „Ja som žiadal o zdržanlivosť, aby sa o dôvodoch nehovorilo, ale teraz už je potrebné sa ozvať, lebo je to každý deň vo všetkých novinách a na internete, a ako o tom novinári nič nevedia, vymýšľajú si a úmyselne klamú,“ hnevá sa Hanychovej expartner.

Soukup nijak nezatĺka, že situáciu znáša ťažko. „Je to náročné, čo mám povedať… Teraz sa moc neusmievam,“ povedal. Čo sa teda medzi ním a Hanychovou stalo? „To ja nemôžem vedieť. Každý rozchod je o tom, že sa čaša plní a rozchod zapríčiní nejaká posledná kvapka. Je skoro na to, o tom hovoriť. Každý máme nejakú predstavu o partnerovi a tie predstavy sa niekedy míňajú. Všeobecne môžem povedať, že ak bolo na škodu, že príliš pracujem, mám starosti a nie každý deň sa smejem, to je zlé, pretože to je asi pravda. A či to bola moja chyba, neviem, ale ja už raz taký som. K tomu som len za posledné dva mesiace mal ťažké zdravotné problémy, čo mi tiež nepridalo, teda som nebol najzábavnejší spoločník,“ skonštatoval Soukup sebakriticky. Na otázku, aký majú s Agátou teraz vzťah, odpovedal veľavravne: „Bez komentára.“