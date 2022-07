Nový šéf Ľuboš Machaj Šarmu prezradil, kedy sa dá do pohybu zemetrasenie v Mlynskej doline, i to, ktoré hviezdy od neho dostanú milosť.

Gratulujem k získaniu kresla šéfa RTVS.

No, ja všetkým hovorím, že to je napoly sústrasť, ale ďakujem pekne. (Smiech.)

Asi vás tam čaká veľa roboty, keď spomínate i sústrasť.

Je to také husté, ale tak to jednoducho funguje.

Jednou z prvých vecí, ktoré sa chystáte urobiť, majú byť zmeny v spravodajstve. Týka sa to aj známych tvárí? Budete zohľadňovať i súkromné záležitosti? Polícia napríklad zatkla partnera „vašej“ Marianny Ďurianovej.

Toto je trošku predčasné hovoriť, lebo ja vstupujem do toho priestoru až 2. augusta. Myslím si, že by bolo dobré, aby tieto veci riešil manažment, ktorý tam vtedy bude. Nebudem o tom rozhodovať len ja.

Ale nejaké zmeny s vaším príchodom predsa len prídu...

Určite nejaké zmeny pripravujem, ale ešte by som to takto nedefinoval. Pochopiteľne, že tváre, ktoré sú v RTVS, vystupujú v širšom kontexte a veci, ktoré súvisia s ich životom alebo s ich názormi a postojmi, sa berú do úvahy. No neviem, či tento prípad s pani Ďurianovou je taký, lebo v tomto momente s ním nie som vôbec oboznámený. Veľmi ťažko sa k tomu vyjadruje, ale ak sa stane niečo, čo sa týka tvárí RTVS a čo je problémové, bude sa to riešiť.