Zločiny, ktoré v knihách Agathy Christie Poirot rieši, sú síce medzi milovníkmi detektívok zväčša notoricky známe, ale to vôbec nevadí. Stále ide o napínavé čítanie a vďaka atraktívnym kulisám, kde sa vraždy dejú, sú priam predurčené na sfilmovanie. Vizuálnosť, ktorá sa s tvorbou Christie spája, učarovala už dávnejšie jednému z najzaujímavejších režisérov a hercov dneška, Kannethovi Branaghovi. V roku 2017 preniesol na filmové plátno Vraždu v Orient exprese a vlani Smrť na Níle. Obe snímky stavali na dych berúcej výprave a koncentrácii hviezd prvej veľkosti, na čele s Branaghom, ktorý si osobne zahral Poirota a stvoril jeho nové alter ego, odlišné od toho z televíznej detektívnej série. Evidentne ho fúzatý belgický gentleman a Agathina tvorba ešte neomrzeli, lebo popri ostatnej práci sa k nim opäť vrátil. V kinách teraz máme možnosť vidieť jeho najnovší počin, detektívny film Prízrak v Benátkach.

Dve verzie

Zároveň s filmom sa v kníhkupectvách objavuje knižná verzia detektívky Agathy Christie, aj keď pod iným, pôvodným názvom. Halloweensky večierok z roku 1969 je jednou z posledných kníh spisovateľky a popri Poirotovi v ňom účinkuje autorka detektívok Ariadne Oliverová – pre zmenu svojrázne alter ego legendárnej literátky. Pokojne môžete čítať knihu aj sa vybrať do kina. Vôbec nebude prekážať, že už budete vedieť, že vrah je záhradník. Filmová a knižná verzia sa totiž trochu líšia. Scenár nevychádzal len z pôvodnej knižky, využité sú aj ďalšie poviedky od Christie, ktoré sa venujú nadprirodzeným javom. Aby sa filmový príbeh zjednodušil, ubralo sa z postáv. No hlavná zmena je, že dej tvorcovia presunuli do Benátok, aj keď pôvodne sa odohrával v Anglicku.

Zmeny v deji musel odobriť spisovateľkin pravnuk, ktorý s nimi však nemal problém: „Najskôr ma to prekvapilo, no myslím si, že keby sme urobili len ďalšiu šablónovitú adaptáciu, boli by sme považovaní za nudných.“ Páči sa mu tiež, ako Branagh so scenáristom dodali hĺbku Poirotovmu charakteru: „Moja prastará mama sa týmto vlastne nikdy nezaoberala, nikdy sa neponorila do jeho psychického stavu a v skutočnosti bol dosť povrchnou postavou. Oni však zašli oveľa hlbšie a skúmali, kvôli čomu sa stal tým, kým je. Podarilo sa im ho zobraziť veľmi zaujímavo a myslím si, že Ken tu podal svoj najlepší herecký výkon,“ nadchýna sa novinkou.