Ľudia majú množstvo problémov a vždy sa nájdu podnikavé dobré duše, ktoré rady pomôžu. Ale nebude to zadarmo!

V susednom Česku sa rozmohol taký „nešvar“... po kovidovej pandémii vyrástli ako huby po daždi rôzne koučky, ktoré ženám pomôžu objaviť v sebe silu a dať si život do poriadku. Aspoň to sľubujú. Ale otázka znie, za akú cenu. Viacerí odborníci totiž zdvíhajú varovný prst, že svet „spirituálnych influencerov“ nebude až taký duchovný, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Keď sa Helena Houdová (42) v roku 1999 stala najkrajšou Češkou, netušila, kam sa jej život a kariéra za roky v šoubiznise uberú. Dnes je z blondínky podľa informácií na rôznych spirituálnych weboch certifikovaná koučka sexu, lásky a vzťahov, ktorá podporuje ženy, aby našli cestu späť k svojmu pravému ja a stali sa živou, radostnou a orgastickou bytosťou.

Na pomoc si neraz volá aj ďalšie „superženy“, napríklad Irenu Bandu, ktorá sa charakterizuje nasledovne: „Multidimenzionálna sprievodkyňa, aktivuje v bytostiach kódy svetla, lásky, zmyselnosti a tanca. Mentorka žien, ktoré sú na ceste k navráteniu späť do svojej ženskej sily, esencie a potešenia zo života.“ Banda podľa portálu expres.cz predtým pôsobila ako manažérka jednej automobilky. Časť svojho života prežila v Austrálii, vycestovala aj do Thajska, na Bali a do Egypta. V Česku učí jogu, nejaký čas sa živila aj ako upratovačka, pretože nemala na živobytie.