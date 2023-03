Rozchod s otcom jej dcéry Rumie Moniku Bagárovú veľmi bolel, a hoci je teraz už šťastná po boku iného muža, niektoré veci týkajúce sa ich spoločnej dcéry a bývalého partnera sú pre ňu dodnes veľmi citlivé. No napriek tomu Monika svojho nového partnera už neskrýva a nemá problém verejne sa vyznať zo svojich citov k nemu.



Zato otec jej dcéry Rumie Makhmud Muradov stále zapiera, že by aj v jeho živote bola nová láska. "Nemôžem za to, že sa dievčatá chcú zviditeľniť. Že za mnou chodia, fotia sa a chvália sa," tvrdil ešte nedávno redakcii eXtra.cz, keď sa prevalilo, že by mal niečo mať so súťažiacou z reality show Love Island Sabinou Karáskovou. Napriek tomu sa s ňou napokon už párkrát objavil na verejnosti a správali sa k sebe viac než dôverne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Sabina by sa svojou novou láskou veľmi rada naplno pochválila aj verejne, no zrejme, aby si Macha nepopudila, len občas niečo "nenápadne" vystrelí. Takto napríklad práve ona prezradila, že spolu niečo majú, keď zdieľala fotky z rovnakého miesta, kde sa práve vtedy aktuálne nachádzal aj Mach, či to už boli fotografie z Álp alebo z Dubaja. No teraz zašla ešte ďalej...



Blond kráska, ktorá sa zviditeľnila v show Love Island, na sociálnej sieti zverejnila priam rodinnú fotografiu s Muradovom, z ktorej vyžaruje doslova rodinná pohoda. Na fotke sú oni dvaja s Machom a s malým dievčatkom, pritúlení k sebe a sledujú spolu zrejme nejaký televízny program. Sabina sa už pred časom vyjadrila, že by rada spoznala Machovu dcéru Rumiu... Pozrite v GALÉRII spoločnú "rodinnú" FOTO Sabiny a Muradova. Kto je to malé dievčatko?