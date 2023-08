Vzťah s hercom a študentom medicíny Victorom Ibarom (26) sa skončil tak, ako mnohí očakávali. Partneri, medzi ktorými je veľký vekový rozdiel, sa rozišli po necelých štyroch mesiacoch, a to napriek tomu, že dvojica spolu čakala bábätko. Ibara, ktorý stále študuje vysokú školu, od zodpovednosti utiekol. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, Nízlová mala rizikové tehotenstvo a nariadený pokoj, a tak o vytúžené bábätko po nečakanom rozchode prišla. Pred dvoma dňami sa znova ocitla v nemocnici a musela absolvovať ďalší bolestivý zákrok.

Podľa psychologičky Jitky Derkovej je strata dieťaťa pre ženu nesmierne bolestivá a smutná. „Ide o zásadný zlom v živote ženy. Predovšetkým má pocit straty. Niektoré klientky to popisujú tak, ako keby zomrel život aj v nich. Zostáva prázdno, vyhasnutie, akoby diera v oblasti brucha, ženských orgánov a srdca. Pochopiteľný je aj pocit sklamania z nenaplnenia svojho poslania,“ tvrdí psychologička.

Daniela Nízlová sa ocitla na dne. So stratou bábätka sa musela zaobísť len s pomocou najbližšej rodiny. „Dôležité je, v ktorom štádiu tehotenstva sa to stane. Čím vyššie štádium, tým silnejšia je psychická bolesť a pocit straty. Súvisí to nielen s radikálnym narušením hormonálnych, metabolických a iných fyziologických procesov, ale aj s duševným nastavením, pretože z mojej skúsenosti každá tehotná žena už od počiatku podvedome a neskôr i vedome komunikuje s dušou svojho dieťa,“ vysvetľuje odborníčka.



