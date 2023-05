Mnohým Slovákom je dobre známa. Do šoubiznisu sa Niki, civilným menom Nikola Zsuriková (35), snažila vhupnúť už pred siedmimi rokmi, keď sa polonahá objavila na titulke pánskeho magazínu. No účasťou v reality šou Ruža pre nevestu, kde mala získať srdce Tomáša Tarra, si nebola istá. Rozhodla vraj zvedavosť a fakt, že svetlá reflektorov ju vždy priťahovali. „Veľmi som váhala, bola som však bez partnera a keďže mám dobrodružné srdce, spojila som príjemné s užitočným. Veď človek nikdy nevie, kde nájde lásku. Aj keď musím priznať, že to nebolo vyložene iba kvôli tomu,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ rodená Bratislavčanka. Niki to od malička ťahalo k plátnu a farbám. Dnes sa jej tvorbou pýšia aj celebrity za hranicami Slovenska.