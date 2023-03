Zamyslela sa v ňom nad významom stretnutí, ktoré nám navždy zmenia život. Možno jej nostalgia súvisela s výročím, ktoré si pripomína 18. marca.

Stretnutie, ktoré Dara navždy poznačilo život bolo aj to s Evou. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Toto by sa jej páčilo

Vtedy sa narodila jej najlepšia kamarátka a manažérka Eva Skallová, ktorá v roku 2016 podľahla zhubnej chorobe. Mala iba 36 rokov a osemročnú dcéru, ktorá bola pre Darinu Lolu ako sestra. Aj kvôli nej verila, že sa stane zázrak a vylieči sa. V boji s rakovinou preukázala veľkú statočnosť a veľmi otvorene o svojej chorobe hovorila. Bohužiaľ, spočiatku nevinná bolesť chrbtice a nohy bola prejavom veľmi agresívneho nádoru, nad ktorým sa nedalo vyhrať. Bola to veľká tragédia.

Nečudo, že na kamarátku speváčka nezabudla a výročie jej narodenín si vždy pripomína. No keďže aj Eva sa snažila byť veselá do poslednej chvíle, ani teraz si ju nepripomenula uplakanou fotkou, ale pohárom so šampanským a pripila jej do neba.