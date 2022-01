Po uvoľnení opatrení otvorilo divadlo Gunagu dvere divákom čiernou komédiou Adrenalín herca Viktora Horjána. Čo ho viedlo napísať hru o bolestivom rozchode, prezradil v rozhovore.

Nie je tajomstvo, že hra vznikla na základe udalostí z vášho života za posledné mesiace. Priznali ste v nej detaily vášho rozchodu, ten bol teda inšpiráciou?

Inšpiroval ma môj život. Najprv posilňovňa, ktorá bola za posledné dva roky naozaj veľmi zvláštna. Rozumiem tomu, že nemôžu byť hromadné akcie, aby sa ľudia nenakazili, ale divadlo a fitko sú najmenej nebezpečné inštitúcie. Väčšinou ľudia, ktorí chodia do posilňovne, si dávajú na seba pozor. Dbajú na to, aby boli zdraví a mohli si zacvičiť. Chorý človek vo fitku nie je. Bolo teda neúnosné, že všetko bolo zavreté.

Narážate na to, že ste stratili prácu a riešili to tajným fitkom aj písaním hry?

Áno. Nápad Adrenalínu vznikol tak, že zavreli divadlo a nemal som z čoho žiť. Povedal som si, že budem trénovať ľudí. Kedysi som to robil a veľmi ma to bavilo, tak som sa k tomu vrátil. Začal som trénovať klientov, či už po pivniciach, alebo keď bolo pekné počasie, vonku. No Slováci sú, akí sú, a začali udávať. Druhá vec, ktorá sa stala, bolo, že sme sa rozhodli s partnerom otvoriť spoločný biznis. Nefungovalo divadlo ani oficiálne fitko, tak sme spravili nichovú parfumériu. No o pár mesiacov nato, ako sme začali spolu podnikať a kúpili si nový veľký byt, prišlo k rozchodu. Na základe tejto skúsenosti, s čím človek neráta, vznikla hra, do ktorej som zaplietol svoj súkromný príbeh. Ten človek ma po toľkých rokoch nechal.