Porotca obľúbenej talentovej šou, Jaro Slávik, sa pred pár rokmi ocitol v mimoriadne šteklivom škandále. Na svetlo sveta sa dostala nahrávka pikantného videa, na ktoré by zrejme najradšej zabudol. Ako to však na Slovensku býva, nič sa neutají, a tak sa homosexuálne ladené video na Slávikovu smolu šista jasna objavilo po dlhých dvadsiatich rokoch. Škandál síce prehrmel už dávno, no stále sa nájdu ľudia, ktorí si neopustia ironické či žartovné poznámky.

Nedávno mnohých šokoval samotný Slávik, ktorý v rannej šou rádia Jemné sám neváhal pichnúť do tohto osieho hniezda. Keď sa moderátor Jara spýtal na jeho začiatky v nahrávacej spoločnosti, ktorú riadil už ako dvadsaťjedenročný, porotca privesvedčil a so smiechom dodal: "Povedzme, že mi nevyšla iná kariéra." Všetkým, ktorí o videu počuli je tak viac než zjavné, že narážal na nepríjemný škandál spred pár rokov, no moderátor jeho narážku šikovne zahovoril: "Ktorá? Skladníka, ktorú si robil predtým?" Slávikovi tak nezostávalo iné, ako prisvedčiť. Kto by bol čakal, že si hudobný producent zo seba dokáže spraviť takú trvdú srandu v národnom vysielaní?!