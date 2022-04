Pre Luciu Livschitz Kollárovú boli roky na televíznej obrazovke drsná škola života. Kým jedni si ju vážili pre inteligentné a trefné komentáre a tlieskali jej distingvovanému prejavu, ďalší ju hanlivo prirovnávali k ufónovi a uťahovali si z jej zovňajšku.

Tvár spisovateľky a exmarkizáčky totiž nebola súmerná a podľa Lucie aj pár milimetrov rozhodne, či ste atraktívny, alebo len terč pre škodoradostné a nevyrovnané osoby. Kollárová napriek tomu odmietla čo i len premýšľať o operácii čeľuste.

Lucia Livschitz Kollárová pred operáciou. Zdroj: archív L.L.K.

Zlom nastal na jeseň 2021, keď sa začala pripravovať na to, že by vďaka náročnému a bolestivému zákroku mohla prísť k tvári, ktorú by mala, keby sa jej v detstve vyvíjala normálne.

