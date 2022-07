Už štyri mesiace je speváčka odstavená od vlastného auta. Postaralo sa o to roztomilo pôsobiace zvieratko, ktoré síce patrí medzi mäsožravce, no chrup sa rozhodlo otestovať si na aute Daniely Nízlovej. „Išli sme s Veronikou na kovid testy, sadli do auta, ktoré mávam zaparkované pred garážou dole kopcom. Už od prvej sekundy divne reagovalo, ťažšie mi naštartovalo a zrazu, keď som išla pridať plyn, začalo cúvať. Skrátka, výkon nebol smerom dopredu, ale vzad a skoro som nabúrala do garáže. Šťastie, že sa nič nestalo, že nebolo napáchaných ešte viac škôd,“ opisuje Daniela nečakanú nepríjemnosť.

Nekonečné čakanie

Priznala, že ju to riadne vydesilo. „Strašne som sa zľakla, auto sa až zatriaslo. Bola som v šoku, tak išiel skúsiť naštartovať tatino a auto zas len zacúvalo dozadu,“ vracia sa k nepríjemnostiam. Priznáva, že nakoniec musela zavolať odťahovú službu.

„Vzali auto do servisu. Myslela som si, že o dva-tri týždne bude hotové, no sú to už štyri mesiace. Písali aj do centrály Mercedesu, ale prišla odpoveď, že káble nie sú, nevyrábajú sa. Rozumiem, že sa prestali vyrábať autá a dlho sa na ne čaká, no dopočula som sa, že káblové zväzky vyrábali na Ukrajine. Neviem, čo je na tom pravdy, ale aby som bola štyri mesiace bez auta, je naozaj dosť,“ konštatuje s povzdychom.