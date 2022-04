Nie je náhoda, že nás herec Viktor Horján (46) privítal vo vani plnej peny. Vôbec nešlo o pózu, vaňa je neoddeliteľnou súčasťou takmer každého jeho dňa. „Pre mňa je vaňa základ, dokonca sa v nej učím texty. Niekedy tam vydržím aj dve hodiny, len si dopúšťam vodu, až som úplne rozmočený,“ smeje sa Viktor Horján.

S pohárikom portského

Tým, že sám športuje a robí aj trénera vo fitku, niekoľkokrát do dňa sa sprchuje. „Doma ráno predtým, ako idem do posilňovne. V nej sa zas osprchujem – po tréningu, potom v divadle pred predstavením opäť a po predstavení si väčšinou doma dám kúpeľ. Uvoľní ma to pred spaním.“

Z kúpania si Viktor spravil rituál. „Po predstavení si napustím horúcu vaňu s trochou oleja, ktorý sa pekne rozptýli vo vode, nalejem si deci portského, niekedy aj dve, a užívam si to tam,“ prezrádza.