Hoci ich dala dokopy práve práca, paradoxne, Henrieta Mičkovicová a jej životný partner Alexander Bárta sa pred kamerami nestretávajú príliš často. Kedysi sa dvojica stretla v legendárnom Paneláku a teraz po rokoch v seriáli Nový život.

Dalo by sa však povedať, že mali obrovské šťastie. Herecké múzy zariadili, aby sa pred sedemnástimi rokmi stretli v tom správnom čase, teda na javisku Novej scény v hre Blbec na večeru. Od toho momentu podľa Henriety už všetko išlo spádom. „Od začiatku som intuitívne vedela, že práve on by mohol byť ten správny chlap. Iste, cítila som aj strach, ako to celé dopadne, lebo už som mala dospievajúce dieťa. Okrem toho bol medzi nami väčší vekový rozdiel – ale napokon som si povedala, že sa nebudem obťažovať rôznymi pochybnosťami,“ prezradila pred pár rokmi pre sme.sk mama dnes už dospelého syna a tínedžerky.

Teraz by to nešlo

Napriek pochybnostiam na toto obdobie herečka spomína s úsmevom. Neskôr totiž ju i Bártu zavalili kvantá povinností. „V tom čase to nebolo ani zďaleka také hektické. V televíziách sa nič netočilo, takže sme mali na seba oveľa viac času. Zoznámiť sa v dnešnej hektike a vybudovať si vzťah by bolo asi dosť ťažké. Kto také niečo dokáže, klobúk dolu, ten musí mať veľký organizačný talent,“ poznamenala vtedy.

Sťažovať sa netreba

Dnes sa na hektiku už sťažovať nemôže, s príchodom korony sa všetko spomalilo, divadlá zostali zatvorené, mnohí herci zostali bez práce. „Divadlo mi chýba, ale čo sa budem sťažovať, v tejto dobe sa sťažovať netreba,“ šibalsky vtedy poznamenala umelkyňa. Mičkovicová totiž ako jedna z mála točiť neprestala. Spolu s Bártom mohli aj naďalej pracovať na seriáli Nový život, v ktorom si Alexander strihol rolu exfutbalistu a Henrieta zase úlohu jeho bývalej manželky.ň

Čo musi Mičkovicová znášať sa dozviete na ďalšej strane >>>