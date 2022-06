V šou je Tatiana Drexler vždy za hviezdu. „Stačilo by, keby sme kupovali a spotrebovávali všetkého menej, je to jediná cesta, ako svetu pomôcť zregenerovať sa.“

Slovenka žijúca v Hannoveri, ktorá je vďaka Let's Dance už roky súčasťou šoubiznisu, priznáva, že v nej ešte stále rezonujú dozvuky šou. Cestovanie medzi Hannoverom, Bratislavou a Kolínom, kde sa konala nemecká verzia tanečnej šou, jej dalo zabrať. Ale hlavne jej tanečnej škole, ktorej sa nevenovala stopercentne. Skrátka, na dvoch stoličkách je ťažké sedieť dlhodobo.

Nemecké finále Let's Dance bolo o čosi neskôr ako to slovenské. Ktorá šou bola pre vás zaujímavejšia?

Slovenská šou sa mi zdala lepšie urobená zo všetkých stránok – počnúc dokrútkami, typmi moderátorov, končiac eleganciou divákov v sále. Bolo to skrátka vizuálne aj obsahovo zaujímavejšie.

Počas prenosov vás štylisti naozaj zaujímavo obliekali. Máte v skrini nejaké šaty, ktoré ste si odkúpili alebo vám ich podarovali?

Do daru som nič nedostala, sú to drahé šaty známych návrhárov, ktoré potom využijú ďalej alebo ich predajú. Možno by som si mohla nejaké odkúiť, ale ja tie róby nemám kam nosiť. A nemám ani odvahu na spôsob obliekania, aký používa Jorge. Ten aj keď ide nakúpiť zemiaky do obchodu, nahodí sa ako do šou. (Smiech.) Je pravda, že jedny šaty zo Star Dance mi predsa len roky visia v skrini. Počas moderovania niektorej dávnejšej časti tejto šou sa mi tak zapáčili, že som si ich naozaj odkúpila. Občas totiž potrebujem večernú róbu, keď idem „porotcovať“ rôzne súťaže alebo majstrovstvá Nemecka v spoločenských tancoch. Ale určite to nie je každodenná príležitosť. Ani by som to, preboha, nechcela. Keby som mala ísť častejšie na bál, už by mi za to museli platiť. (Smiech.)

Dávate teda prednosť skôr jednoduchšiemu štýlu?

Ja ani nemám žiaden štýl, veľmi sa o tom nezamýšľam. Medzi štrnástym a osemnástym rokom som sa snažila byť krásna. Bol socializmus a veľa vecí sme nemali, takže som si dosť šila. Hlavne výstrednejšie veci, pretože som sa snažila vynikať. Ale potom ma to prešlo a celú vysokú školu som prežila v dvoch svetroch a nohaviciach, čo zasa moje okolie privádzalo do zúfalstva. Vždy sa mi páčil ten rozdiel medzi normálnym životom a tanečnou súťažou. Pre mňa čím väčší, tým lepšie. (Smiech.) Moje tanečné šaty boli vždy dokonalé a aj dosť výstredné. Neviem, či mám vôbec štýl, oblečiem si, čo práve visí na vešiaku. Už ani nešijem, nemám stroj. Keby mal módny priemysel žiť z ľudí, ako som ja, tak by sme podľa mňa zachránili svet oveľa rýchlejšie.

Pamätáte si ešte na to, ako na vás zapôsobil pohľad na inak vyzerajúcich ľudí, keď ste emigrovali z Československa?

Prechod do kapitalizmu bol aj v tomto smere veľký šok. Možno to dnes znie smiešne, ale prvé, čo ma udivilo, bolo, že všetci ľudia majú krásne zuby. Hneď za tým nasledoval fakt, že aj štyridsaťročná či päťdesiatročná žena sa môže vyobliekať do pestrých šiat či farebnej blúzky s mašľou. Ženy v tom veku chodili u nás skôr v tmavších farbách, nie veľmi výstredné. Šokovaná som ostala aj v momente, keď som prvý raz uvidela farebne oblečených, šťastných, žiariacich ľudí na invalidnom vozíku a navyše na bále. Alebo dvoch spolu tancujúcich chalanov, to sme v socializme nemali. Naozaj som toto nové obohatenie môjho života dosť dlho spracovávala.

Bolo niečo, po čom ste túžili a chodili okolo výkladu?

Chodila som okolo obchodu, v ktorom predávali pevné hliníkové kufre. Túžila som mať strieborný kufor, ale stál 600 mariek. Vravela som si: Tatiana, keď si jedného dňa budeš môcť kúpiť tento kufor, budeš fakt šťastná. Šokovala ma aj cena topánok, čudovala som sa, ako môže za jeden pár dať niekto toľko peňazí, za ktoré by som mohla kúpiť 80 zimných vetroviek pre deti mojich kamarátok v Československu. Toto mi krúžilo v hlave.

Cítili ste sa ako outsider, prišelec zo socialistického tábora aj preto, že ste vyzerali inak?

Mne nikdy neprekážalo, že vyzerám inak ako okolie, nevadilo mi, že sa na mňa pozerajú. A v Nemecku som spočiatku ani nevedela posúdiť podľa oblečenia, kto je bohatý a kto chudobný. Nepoznala som všetky tie značky, nevedela som, koľko čo stojí. A vlastne dodnes sa to nedá rozoznať. Veď niekto si prinesie z Turecka fejk za päť eur a na prvý pohľad to nespoznáte. Ale svet sa mení, myslím, že už je trápne okato prezentovať svoje bohatstvo. V mojom okolí nie je nikto taký.

Treba však brať do úvahy, že pre niektorých ľudí je móda hobby. Mojím koníčkom je tanec a pre Jorgeho Gonzálesa, neuveriteľne milého človeka, je to oblečenie. Len topánok má azda stovky... Baví ho zbierať ich, ale potom ich aj rozdáva rodine a známym. Nerobí to z rozmarnosti, je to jeho životný štýl. Oblečením ukazuje svoju osobnosť a nie výšku svojho konta. Chápem, že má niekto taký vzťah k móde.

Aj psychológ poradí: Urobte si radosť hoci niečím malým...

Chápem ženy, ktoré si idú kúpiť niečo na seba. Keď som mala nábeh na depresiu v čase rozvodu, dala som si urobiť dlhé nechty a snažila som sa byť viac pekná. Niekedy značkovým oblečením zakrýva človek vnútornú neistotu alebo pocit menejcennosti. Ja mnohé značky dodnes nepoznám. Ale ťažko súdiť...

Na sociálnu sieť ste dávnejšie zavesili fotku s oznamom, že ste si dali záväzok nekúpiť na seba nič päť rokov. Ako sa vám to darí?

Čakajú ma ešte necelé dva roky. Ale pre mňa to nie je žiaden veľký výkon, je to skôr úľava, pretože veľmi nerada nakupujem. Som vlastne rada, že sa môžem vyhovárať, že mám tie isté nohavice viac rokov, lebo veď plním výzvu nič si nekúpiť. Korona nám veľa ukázala, počas tohto obdobia som si vystačila s dvomi nohavicami a dvoma svetrami. Pozerala som sa do skríň a hovorila si: Veď to musím vynosiť, kým umriem.

Takže nikto dnes neprichytí Tatianu Drexler, ako stojí pred výkladom, hryzie si peru a rozhoduje sa, či poruší predsavzatie...

Vôbec nie. Za to obdobie sa aspoň zredukuje množstvo oblečenia a budem aj niečo potrebovať.

Opravujete si a zašívate veci sama?

Samozrejme, a s láskou. Viem aj pekne zaštopkať ponožku, keď treba. Ak chceme, aby bol svet lepší, musíme sa všetci uskromniť. Veď tej ponožke nič nechýba, keď ju zašijem. Všimla som si na Adele Vinczeovej fantastické ponožky, ktoré sa predávali každá iná už od výroby. Tak prečo by sme nemohli nosiť jednu ponožku z jedného páru a druhú z druhého, ak má jedna nezašiteľnú dieru?

Ste z generácie, kde boli deti vychovávané dávať si na veci pozor, lebo druhé už nemuseli mať. Bolo to tak aj u vás doma?

Áno. Mama ma naučila, že si mám dávať na všetko pozor a dodnes to robím. Niektoré veci mám tridsať rokov a sú stále krásne. Zahodíte ich? Mne sa s mnohými vecami spájajú pekné spomienky. Mám kabát, ktorý mi kedysi ušila mama. Ale mám aj kabát od Frau Rosemarie Steinmaier, rovnako jej topánky, štólu aj večerné šaty. Keď som prišla do Nemecka, patrila medzi ľudí, ktorí mi pomohli. Sú to staré veci, ale pre mňa znamenajú kus umenia. A keď sa do nich oblečiem, je to ako objatie od ľudí, ktorí mi ich venovali. Pamätám si na milé panie na sociálnom úrade, ktoré ma po emigrácii zachraňovali. Nevedela som po nemecky, rukami-nohami mi naznačovali, aby som si vzala jeden kabát. Ani sa mi veľmi nepáčil, ale ony na ňom nástojili. Až po dlhom čase som zistila, že je od Dolce & Gabbana. Tí ľudia mi dali veľa dobrých vecí a mám ich dodnes.

Patríte k tým, ktorí upozorňujú na to, že je neetické nakupovať lacné oblečenie, ktoré možno vyrobili deti v Bangladéši?

Nikomu nevyčítam, že si kúpi lacnú vec, lebo sú situácie, keď ľudia nemajú peniaze. Ide len o to nenakupovať zbytočne práve preto, že to tričko stojí tri eurá.

Ako sa váš manžel stavia k vašej päťročnej výzve?

Je mu to jedno, vraví mi, že mi všetko pristane. Z nás dvoch je to skôr on, kto si všíma módu a snaží sa dobre vyzerať. Ale ani on sa neoblieka podľa značiek, a keď sa mu niečo páči, nerieši okolie. Spýta sa ma: Tánička, vyzerám dobre? A hoci poviem, že nie, on si to aj tak kúpi. (Smiech.) Nerád chodí do veľkých obchodných centier a ani nenakupuje veľa. Do obchodu sa dostane raz za 2 roky. To je dobrá frekvencia.

Pamätáte si, v čom ste boli na prvom rande s vaším manželom?

Pamätám, ten kabát stále mám. Môj muž mal vtedy pokazené auto, takže si požičal nejaké z požičovne. Vo mne to vyvolalo ohromnú nedôveru, vravela som si, že to bude podvodník a mala by som ujsť. Našťastie som neutiekla.

Hovorí sa: Šaty robia človeka. Súhlasíte?

Podľa mňa je to hlúposť. Človek je človek. Už ako mladá som dala všetky peniaze na tancovanie a neostávalo mi veľa na šaty, tak som si povedala, že musím byť hlavne krásny človek a je jedno, aké handry si potom na seba dám. Lebo keď je človek vyšportovaný, štíhly a krásny zvonka aj zvnútra, vo všetkom bude dobre vyzerať. Toto je moja teória od detstva.

Naozaj nemáte tendenciu posudzovať človeka pri stretnutí podľa oblečenia?

Niekde hlboko mám vštepenú takú tendenciu, ale snažím sa ju potláčať, ako sa dá. Už som totiž bola mnohokrát neuveriteľne prekvapená rozporom medzi výzorom a povahou človeka. Napríklad keď som sa zoznámila s potetovaným chalanom s náušnicami v uchu aj nose. Keby som ho stretla večer na ulici, utečiem. Alebo keď som sa ocitla na jednej akcii s Jaromírom Jágrom. V prvom momente som si myslela, že je to niekto, kto nosí kulisy... A bol to jednoducho oblečený, úplne normálny muž. Ako som už povedala, treba pamätať aj na to, že niekto, kto vyzerá dobre oblečený, môže mať veci za pár eur z Turecka alebo požičané.

Počas korony sme sa mnohí začali viac pozerať na to, ako si pomôcť navzájom, teda kupovať slovenské veci. Je takýto trend aj v Nemecku?

Nejde o cestu nacionalizmu, ale o to kupovať veci, ktoré zanechávajú čo najmenšiu energetickú stopu. Preto ignorujem veľké spoločnosti, ktoré dovážajú tovar z druhého konca sveta, donesú kilá oblečenia k vám domov a potom ich zasa bezplatne odvezú. Je to príšerné. Keď si objednávam nejaký tovar alebo službu, pozerám sa aj na to, kde tá firma platí dane. Preto nemám rada napríklad pri cestovaní veľké hotelové reťazce, lebo neviem, kde majú skutočne domovinu, do ktorého daňového raja sa možno uchyľujú. Snažím sa mať informáciu o tom, či firmy, ktorých produkty kupujem, nekradnú, teda či slušne platia dane. Preto veľmi podporujem Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov (ICIJ). Keby všetky peniaze, ktoré vo svete rozkradnú asociálni jednotlivci, patrili spoločnosti, nemuseli by sme robiť zbierky pre slabších!

Ešte sa vrátim k otázke vzájomnej pomoci – áno, kedysi som mala tendenciu nakupovať najlacnejší tovar. Manžel ma však učil, že ak si niečo kúpim od suseda, bude sa mať lepšie on, ale v konečnom dôsledku aj ja. Keď som protestovala, načo nám je taký drahý hotel, Hartmut argumentoval, že aj záhradník a kuchár musia z niečoho žiť, treba za to zaplatiť.

Niekto by povedal, že sa máte dobre, a teda sa vám ľahko hovorí...

Viem, že sa mi dobre vykladá, ale myslím, že o tom môžem hovoriť. Zažila som všetky fázy – normálny život v socializme, ale aj poslednú sociálnu priečku v Nemecku. Zažila som časy, keď som si mohla kúpiť aj ten strieborný kufor, hoci som ho nepotrebovala. Potom som sa „unormálnila“ a uvedomila som si, že len preto, že si to môžem dovoliť, nemusím mať každý týždeň nové topánky. Prešla som si všetkým a teraz rozmýšľam globálne. Myslím, že každý môže žiť tak, aby čo najmenej ubližoval svetu.