Herečka Denisa Nesvačilová sa rozhodla prehovoriť o tom, ako to bolo so zranením jej bývalého milenca Petra Kolečka.



Scenárista Petr Kolečko takmer rok pendloval od jednej partnerky k druhej, a nevedel si vybrať. Matku svojho syna Jiřího Anetu Vignerovú opustil kvôli herečke Denise Nesvačilovej, potom sa vrátil k Anete, aby ju zase nechal a šiel k Denise. Celý príbeh dopadol napokon tak, že Kolečko skončil so zranením ruky, ktoré mu mala spôsobiť Denisa, a krátko na to sa napokon oženil s Anetou.



Ani nie dva týždne pred nečakanou svadbou s Anetou sa objavil spolu s Denisou a poranenou rukou na odovzdávaní cien Český lev, ale do reči mu príliš nebolo. "Mám porezanú ruku, ale všetko sa hojí, ako má, viac k tomu hovoriť nebudem. A je to tiež naposledy, čo o tejto udalosti hovorím," povedal vtedy denníku Blesk Petr Kolečko, ktorý musel po krvavom incidente ihneď do nemocnice. A odtiaľ šiel pre zmenu rovno k Anete...



A teraz po dlhých špekuláciách, ako to celé vlastne bolo a že určite nešlo len o nešťastnú náhodu, sa nakoniec rozhodla vniesť do tajomného incidentu pravdu herečka Denisa Nesvačilová. „Nikto nikoho nenapadol, čo je zrejmé aj z Petrovho vyjadrenia do médií. Stala sa nešťastná náhoda, ktorú by som nerada viac rozpitvávala. Ale keby som nemala novú sadu značkových profesionálnych nožov, ktoré sú extrémne ostré, nedobabralo by sa to do toho, čo sa stalo. Neskončilo by to ani škrabnutím. Toto sa bohužiaľ skončilo narezanou šľachou,“ podala Nesvačilová vyjadrenie pre časopis Exkluziv.



Aj napriek všetkému, čo sa stalo, Nesvačilová vzťah s Kolečkom neľutuje. „Možno sa tomu budú mnohí čudovať, ale to, čo som zažila s Petrom, neľutujem. Mali sme nádherný a hlboký vzťah, boli sme na seba takí napojení, ako som nebola nikdy s nikým,“ tvrdí teraz herečka.