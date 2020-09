Je isté, že Menzel svoju ženu miloval. Nie všetkým jeho priateľom však Olga sadla. Vyčítali jej klamstvo ohľadom tehotenstva s iným mužom, aj to, že sa veľmi rada zviditeľňuje.

Keď smrť vykúpila Jiřího Menzela z trojročného utrpenia, mnoho ľudí sa s ním chcelo rozlúčiť a vzdať mu poslednú poctu. Verdikt, ktorý tlmočila jeho dlhoročná pravá ruka, spolupracovníčka Míla Řádová, však znel jednoznačne. Verejný pohreb nebude, režisér si to vyslovene neželal. Zamrzelo to, ale poslednú vôľu treba rešpektovať.

Preto trochu prekvapilo, keď vzápätí zaznelo, že Olga Menzelová (42) sa predsa len rozhodla verejnú rozlúčku s manželom urobiť. Mnohí ju za to aj odsúdili, hoci sa napokon ukázalo, že to urobila šalamúnsky ako múdra rybárova dcéra. Na pohrebe bola len ona sama, Menzelovi obdivovatelia však tiež dostali možnosť rozlúčiť sa.

Verejnosť nad manžela?

To, že rozlúčenie predsa len bude, oznámila vdova na Instagrame. Neformulovala to však veľmi šťastne. „Jirka si verejný pohreb neželal. Viem však, že mnohí z vás by sa s ním napriek tomu radi nejakou formou rozlúčili. Preto pre váš všetkých otvoria foyer Rudolfína, kde sa budete môcť s Jirkom rozlúčiť osobne…“

Nečudo, že niektorí ľudia to vnímali tak, že želanie verejnosti nadraďuje nad vôľu mŕtveho manžela. Tento názor mali najmä tí, ktorí nezabudli na aféru spred rokov, keď klamala v médiách, že s Menzelom čaká dieťa a potom prasklo, že otec je niekto iný. On jej síce po čase odpustil a evidentne boli spolu šťastní, biľag na jej dôveryhodnosti však ostal a veľa ľudí zastávalo názor, že sa cez muža zviditeľňuje a napĺňa si vlastné ambície.

Sama na pohrebe

Ako je to naozaj, vedeli len oni dvaja. Isté je, že čo sa týka mužovej poslednej vôle, urobila Olga Menzelová kompromis. Pohreb bol, ale v obradnej sieni údajne sedela len ona sama a žiadny iný člen rodiny. Neskôr, keď pominie koronavírusové šialenstvo, mala by vziať jeho popol a rozprášiť ho v Španielsku, kam často chodievali s deťmi. Režisér si to želal, lebo im tak bude na obľúbenom mieste stále nablízku.

Neposlúchli ju

Okrem privátneho pohrebu však pripravila aj pompéznu rozlúčku v pražskom Rudolfíne. Hoci požiadala, aby ľudia nenosili honosné kytice a vence a radšej dali peniaze na charitu, málokto to rešpektoval a aj na chodníku sa kopili kvety od premiéra Babiša po vedenie FAMU.

Zaujímavé však bolo, že rozlúčiť sa prišlo len málo hercov, s ktorými Jiří Menzel spolupracoval či už vo filme, alebo v divadle. Možno preto, že oni rešpektovali jeho želanie v plnom rozsahu.

Takmer neprišla

Prekvapujúco tam cez deň nebola ani Olga. Posledné dni totiž mala zdravotné ťažkosti a bála sa, či sa nenakazila koronavírusom. Dala si spraviť aj test, ktorý však bol negatívny, takže na ňu asi len doľahol smútok a vypätie posledných dní.

Napokon však prišla do Rudolfína aj ona, ale ako posledná, keď vo foyeri už nikto nebol. Strávila tam nad kondolenčnou knihou osamote zopár chvíľ. Možno premýšľala aj nad tým, či by jej muž takúto formu rozlúčenia odsúhlasil.