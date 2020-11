Hoci nehoda Borisa Kollára bola pre celé Slovensko šok, jednu ženu neprekvapila. Veštica Daniela Paculíková, ktorá zostavuje horoskopy aj pre Šarm, vyčítala signály, že multiotecko by sa mal mať na pozore.

Vieme, no nesmieme hovoriť

Veštica vedela, že sa chystá niečo zlého: „Pred mesiacom som robila astrologickú analýzu niekoľkých politikov. Bol medzi nimi aj Kollár a ja som sa vyjadrila, že by sa mal mať na pozore. Veštice toho veľa vedia, len by to nemali verejne hovoriť,“ povedala pani Daniela Šarmu. Keďže sa však jej predpoveď už naplnila, súhlasila podrobnejšie povedať, čo vyčítala z hviezd.

„Analýza dňa a času nehody potvrdzuje, že sa udiala v tzv. karmovej časti dňa, ktorej vládne Saturn ako strážca karmy a prísny učiteľ. Boris je do narodenín v budúcom roku pod karmovou osmičkou, ktorá na jednej strane spravodlivých ľudí v rovnováhe štedro odmeňuje a tých, čo zneužívajú svoje postavenie, zas prísne trestá,“ upozorňuje astrologička.

Nehody nie sú náhody!

Navyše, podľa veštice u istých ľudí existuje náchylnosť k nehodám. „Nehoda je rázne zastavenie človeka, neochotného zmeniť sa v naštartovanej, riskantnej ceste. Takíto ľudia si často nevšímajú množstvo predchádzajúcich menších upozornení. Zaregistrovať v správny čas nutnosť zmeny patrí k ťažkostiam života. Vinníci nehody práve toto nezvládli, chýbala odvaha priznať si, že cesta nie je správna a je potrebné ju opustiť.“

Veštica upozorňuje, že u Borisa Kollára prevládalo nadmerné užívanie si. „V tom sa mal mierniť. Teraz by sa mal vyliečiť zo starých vzorcov a určiť si iné životné priority. Učiť sa ozajstnej láske a podrobiť sa novým životným lekciám. V jeho mene dominuje zlatá farba, ale chýba oranžová, žltá, modrá a fialová, čo je výrazný nepomer a môže spôsobovať frustrácie a bloky. Je tam príliš veľa ženskej energie. Má problémy vo vzťahoch a dokážu ho zaujať len ženy s plastickými zákrokmi, pritom podľa šamanského kalendára v skutočnosti nechce nič iné ako stabilné partnerstvo.“

Pozor na plastiky!

Ezoterika však vie aj o ženách, ktoré sa prehnane podrobujú plastikám: „Ženská hruď je nežná ako láska. Jej neskrývané využitie ako rebrík v spoločenskom postupe či ako zapaľovač mužskej vášne v maximálnej snahe užívať si je v skutočnosti zloba proti samotnej hrudi. Za nízkou sebaúctou je vždy i strach, že jej lásku nikto nepotrebuje. Strach robí zo ženy otroka umelej krásy, peňazí, spoločenského postavenia po boku bohatého muža. Estetické operácie sú pre ľudí znetvorených následkami úrazov či vážnej choroby. Ostatní by namiesto zbytočnej a drahej operácie mali priestor venovať svojmu vnútru a jeho očiste. Žena, ktorá sa podrobí estetickej operácii, je obeťou svojich preludov v životných hodnotách a za obeť často padne vlastné zdravie. Sklamanie a horkosť ju budú sprevádzať, kým sa nenaučí správne chápať život. “

Reč úrazu Borisa Kollára

- V psychickej rovine ide o neschopnosť vidieť, ktorou cestou ísť.

- Chýba rozhľad alebo sa pozerá až priveľa, no nevidí to, čo hľadá – nevidí súvislosť medzi videným a hľadaným.

Reč úrazu spolujazdkyne Fabušovej

- V psychickej rovine labilita, neschopnosť zaujať pevné stanovisko, neschopnosť naslúchať a časté pocity viny.

- Je pre ňu ťažké počúvať až do konca, rozhovor často prerušuje a skáče do reči pre neustálu potrebu obhajovať sa.