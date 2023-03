Obľúbená speváčka nenastúpila pre zranenie chrbtice v druhom kole tanečnej šou na Markíze. Miesto toho poslala len video odkaz. A už vtedy viacerí fanúšikovia vyslovili prognózy, že s chrbticou nie sú žarty a za týždeň sa zrejme Mária dohromady nedá...

Cez týždeň zverejnila Mária video z tréningu a jej priaznivci dúfali, že je to už aktuálny tréning, no žiaľ boli to len spomienky na predošlé tréningy. A hoci mnohí sledovatelia posielali Čírovej svoje modlitby a krásne želanie, chrbtica trojnásobnej mamy sa zázračne nedala do poriadku ani do soboty.

„Pozerám si videá v telefóne z našich skúšok.. viem si predstaviť že je vás viac, ktorí by ste si ich radi pozreli so mnou.. Tak veľmi ste držali palce, mrzí ma ak som vás sklamala,“ napísala k videu, ktorým sa symbolicky na svojom Instagrame rozlúčila s účasťou v Let´s Dance.

Kto ich v nedeľu na parkete nahradí? >>>