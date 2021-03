To azda nemôže byť náhoda! Herečke Petre Vajdovej niektorí divadelní kritici skladajú ódy na talent. Neter legendárneho herca Jozefa Vajdu sa vďaka tomu prepracovala medzi umeleckú ligu, no otázne to bude s jej povahou.

Môžeš mať desiatky ocenení na polici, ale keď to raz máš v sebe, tak si s tebou okolie skôr či neskôr užije… O čo ide?

Nová príležitosť

Známa producentka Evita Twardzik Urbaníková sa pustila do sfilmovania jednej zo svojich početných kníh. Pôjde o klasický príbeh hľadania lásky z okolia bývalých stredoškolských spolužiakov, ktorým to ťahá na štyridsiatku.

Evitine fanúšičky to dobre poznajú, a tak ich romantickým dušiam opäť ponúkne až gýčovo pekné lokácie, ktoré tentokrát našla aj v Rumunsku. Nebudú chýbať zahraniční herci, ktorí sú vo svojich domovských krajinách na Balkáne veľmi dobre známi.

V novom filme sa objaví aj Janko Koleník a Anka Šišková. Herec je vždy prívetivý, slušný a ochotný. Zdroj: Instagram/V lete ti poviem, ako sa mám

Urbaníková primieša aj overené esá v podaní českých a slovenských hviezd. Nuž a medzi túto potenciálnu parádu sa v evitovke V lete ti poviem, ako sa mám prikmotrila aj Petra Vajdová.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.