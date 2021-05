Tradičný bozk pod rozkvitnutou čerešňou si dali partneri Monika Beňová a Ľubomír Klčo vraj skúšobne ešte pred prvým májom. Politička pripojila k zamilovanej fotografii na Instagrame slová, ktoré pobavili a zároveň nimi priznala, že aj oni riešia nepríjemné prejavy súvisiace s prehnanou reakciou tela na vonkajšie podnety. Skrátka alergiu.

Komentár k spomínanej fotografii vyzerá takto: „Raňajší dialóg. Ja: Jéj, ako krásne nám už rozkvitli čerešne v záhradke. On: No fasa, dúfam, že mám niekde Claritin (liek pre alergikov). Tak som sa akože na pol dňa urazila, ale nakoniec sme si jednu takú ,podčerešňovú‘ generálku pred májovou dali.“

Vyskúšal už všeličo

Nejaký druh alergie trápi vyše 150 miliónov Európanov a počty neustále rastú. Do veľkej rodiny alergikov teda patrí už aj rodina Moniky Beňovej. „My sme doma nikdy alergie nemali, ani moji rodičia, ani syn Martin,“ hovorí dvojnásobná mama, ktorá sa za klasickú alergičku nepovažuje. Nemusí totiž na rozdiel od partnera Ľubomíra brať nijaké lieky – antihistaminiká. Keď vybehne s kočíkom na prechádzku, neprekážajú jej žiadne trávy, kvety ani momentálne kvitnúce agresívne brezy či iné stromy. Jej partner však môže trpieť. „Ľubo je silný alergik. Má alergiu na trávy, pele, zeler aj prosecco. Alkohol skoro vôbec nepije, vlastne ho nepije radšej vôbec,“ vymenúva. „Bol už na mnohých vyšetreniach, ale žiadne ,nepomohlo‘,“ dodáva.

Treba povedať, že alergiológovia vedia využiť tzv. alergénovú imunoterapiu – je to liečba založená nie na potláčaní príznakov alergie, ale potláčajúca jej základ. Telo si vybuduje vďaka liečbe toleranciu na alergén, a keď s ním príde do kontaktu, nereaguje tak búrlivo. Liečba je dlhodobá, trvá mesiace aj roky. No stojí zato.

Čo potrápilo malú Leu, si prečítajte na nasledujúcej strane.