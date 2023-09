Keď sa Agáta Hanychová dala dokopy s mediálnym magnátom Jaromírom Sokupom, spočiatku ich vzťahu nikto príliš neveril. No keď sa zakrátko prevalilo, že spolu čakajú dieťa a jeden na druhého spievali zamilované ódy, mnohí si povedali, že obaja už majú dostatočný vek na to, aby vedeli, čo robia, a snáď Agáta konečne našla toho pravého...



O tom, ako to dopadlo, už nejaký ten týždeň vieme. Jaromíra mali celkom pohltiť problémy s jeho firmami a dlhy, čo sa malo odzrkadliť aj na jeho vzťahu s Agátou. „Na začiatku to bola naozaj veľká láska. Jaromír bol neskutočne pozorný partner," povedal pre portál extra.cz Agátin blízky kamarát.



„Lenže v posledných mesiacoch sa ten vzťah radikálne premenil. On má strašne obrovské problémy s dlhmi a firmami, Agáta za ním stála, kriesila ho v tých najhorších situáciách, snažila sa ho povzbudiť, ako to šlo, ale nakoniec sa to bohužiaľ zmenilo tak, že jeho problémy ovplyvňovali každú sekundu ich spolužitia,“ dodal ešte zdroj. Podľa Agátinho priateľa išlo o veľmi toxický koniec vzťahu, a teraz o rozchode svojej dcéry konečne prehovorila aj Veronika Žilková, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.