V dnes už kultovom seriáli Priatelia bol za vtipného fešáka, no jeho životné pády a trápenia na ňom zanechali výrazné stopy. Hoci to vyzeralo, že sa herec v poslednom období nakopol, jeho aktuálne fotografie svedčia o opaku. Web prezenu.joj.sk píše, že Matthew Perry (53) vydal koncom minulého roka knihu o svojom živote, ktorú nazval Priatelia, lásky a ten ohromný problém, no z jeho očí sa vytratila radosť.

Herec v knihe úprimne a otvorene popisuje aj svoj dlhoročný boj so závislosťami na alkohole a liekoch. Seriálový Chandler vyzeral počas propagácie svojej knihy skvelo a všetci dúfali, že sa opäť nakopol a úspech knihy ho iba povzbudí. Odvtedy prešli iba tri mesiace a fanúšikovia majú o neho opäť strach, na aktuálnych záberoch totiž opäť nevyzerá v poriadku, informuje news.com.au.