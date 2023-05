Komička Simona Salátová si kvôli svojej postave vyžiadala viacero nechutných útokov a komentárov. Ťažkú hlavu si z nich nerobí, no ak niekto začne urážať jej syna Damiána, to už len tak nenechá. Ako píše redakcia WANDA, najnovšie sa do nej "pustil" Sulíkov syn, ktorý jej verejne na Instagrame adresoval naozaj nechutné útoky. „Použil a zverejnil článok, ktorý písal Nový Čas na Deň matiek, kde bola moja fotka so synom. Keď sa obul do môjho syna, prinútilo ma to reagovať,“ povedala rozhorčená Simona.

„Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,“ zneli nechutné komentáre mladého Sulíka. Iba šesťročnému Damiánovi poslal rovnako hrubý odkaz: „Zistil som, že decko Simony nie je synom jej priateľa Joea Trendyho napriek tomu, že vyzerá, akoby mu z oka vypadlo. Myslel som, že s Trendym je preto, lebo bol jediný ochotný mať s ňou sex.“

