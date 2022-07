Stále je to krehká, drobná blondínka, ako si ju pamätáme z ikonickej roly. Do Bratislavy prišla niekdajšia Arabela z Nemecka, kde dlhé roky žije s tretím manželom, pretože oprašuje hereckú kariéru. Na jeseň bude mať premiéru film Princ Mamáčik, na ktorý bola v našom hlavnom meste točiť trailer a dabovať.

Aké je to dabovať samu seba?

Je to „sranda“. Po prvýkrát som sa stretla s tým, že sa sama seba nahováram v slovenčine. Väčšinou som dabovala zahraničné filmy, teraz je však zahraničný film aj český, čo je pre mňa novinka. To, čo som sa naučila v češtine, som musela nahovoriť do slovenčiny! Je to podľa mňa absolútny nezmysel. Prečo nemôže ísť u nás film v originálnom jazyku, prípadne s titulkami? Dnes sme robili trailer a v auguste ešte raz prídem na dabing celého filmu talentovaného herca, režiséra a producenta Jana Budařa.

Po koľkých rokoch ste nakrúcali?

Posledný film som natočila v Bratislave asi v roku 1992, bol to Pozemský nepokoj. Tridsať rokov som nehrala! Teraz som si to počítala – začala som v trinástich, pätnásť rokov kariéra a pauza. Potom spomínaný rozlúčkový hraný film Eduarda Grečnera. A môj lístok na vlak prepadol. Preto som z vlaku vystúpila. (Smiech.) Dnes sú už vlaky moderné, ale ja som si vybrala a nastúpila do toho najrýchlejšieho, šinkansenu. Ešte takých pätnásť rokov by som sa mohla povoziť po filmovom svete, nemyslíte? A stihnúť veľa hrať. (Smiech.)