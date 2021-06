Česť byť prvým, kto obliekal prvú slovenskú prezidentku na jej inauguráciu, je Boris Hanečka (38). Dizajnér nám presne v deň jej pondelňajších narodenín prezradil, ako vníma ich dvojročnú spoluprácu.

Majú so Zuzanou Čaputovou už taký vzťah, že jej bude aj gratulovať? „Určite jej napíšem. Ona je narodená prvý deň Raka a ja mám vo svojom živote najbližší okruh ľudí práve v tomto znamení, preto mi to je sympatické aj u nej. Nehovorím však, že keby bola iné znamenie, je to pre mňa menšia česť,“ smeje sa Boris Hanečka a priznáva, že pozná trošku jej horoskop, aj to je pre neho inšpiratívne.