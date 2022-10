Atraktívna blondínka sa snaží udržať si štíhlu líniu. Nie vždy sa jej to darí. Keď sme Zuzanu nedávno stretli na oslave 30. narodenín známeho inštitútu na chudnutie, netajila, že pribrala. „Cez leto sa na mňa nalepilo pár kíl napriek tomu, že veľmi dobre viem, keď robím prehrešky, že by som nemala… Zatiaľ to maskujem širokými košeľami,“ priznala so smiechom.

Nočné jedenie

Kde sa stala chyba, že sa herečka neustrážila? „Sú za tým neskoré večere, to ma rozladilo. V lete sa stmieva neskôr, tak jasné, že večeriam po deviatej. No jednoznačne je to i dobré víno a ,prosečko‘. Ja som síce naštartovala leto na Bali, kde sú ovocie a zelenina fantastické, ale večere sme jedli veľmi neskoro a tam sa to spustilo. Potom som to už nedokázala zastaviť. Hovorila som si, že si doprajem ešte túto grilovačku, no tie sa začínajú tiež večer a končia sa neskoro v noci. Potom som si zas hovorila, že treba jesť veľa čerstvého ovocia, lebo veď ho je plná záhrada, k tomu nejaké oriešky a už to išlo jedno za druhým a prestala som sa tým zapodievať.“