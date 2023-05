Stano Lobotka pustil v novembri 2021Danielu k vode. Dôvodom malo byť to, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilá a prestala ho priťahovať. Dokonca v tom čase si mal bleskovo nájsť aj novú frajerku. A zatiaľ čo Stano je s ňou dodnes, po boku speváčky sa nikto nový neobjavoval. Až doteraz! Jej novým frajerom je o desať rokov mladší študent medicíny a herec z markizáckej Druhej šance Victor Ibara.

Keď sa s ním 23. apríla objavila na prenose Let's Dance, vtedy všetci ešte len špekulovali, či je to jej nový frajer. Mnohým sa to nezdalo, keďže ešte 19. marca Victor na Let's Dance žiaril po boku svojej priateľky a spolužiačky z medicíny Kristíny a nič nenasvedčovalo tomu, že by ju mal v pláne opustiť. „Áno, je to pravda,“ potvrdila ich vzťah pre redakciu Plus JEDEN DEŇ Daniela. Lobotkova ex si opäť našla výrazne mladšieho partnera - Ibara má 26 rokov, zatiaľ čo ona o pár dní oslávi 37. narodeniny.

Keď bol Victor s priateľkou Kristínou na prenose, správali sa ako zaľúbené hrdličky a hrdo rozprávali o tom, kde sa prvýkrát stretli. So smiechom priznali, že nešlo o žiadne romantické miesto, ale o pitevňu, keďže obaja študujú medicínu. Hoci dvojica podľa našich informácií spolu randila iba niekoľko mesiacov, pre študentku medicíny to bol riadny šok, že jej dal košom kvôli Twiinske. Spomínanej redakcii sa podarilo s jeho ex Kristínou skontaktovať, no do reči jej rozhodne nebolo. „Dobrý deň, pani redaktorka, odmietam sa vyjadrovať k Victorovi,“ odpísala rázne, čím dala jasne najavo, že Victorovi už nevie prísť ani na meno a viac o ňom nechce počuť.