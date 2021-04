Interpretka a autorka titulnej piesne k seriálu Slovania, Jana Kirschner, neváhala poriadne zariskovať. Pieseň Láska neumiera sa v posledných týždňoch teší mimoriadnej popularite a v našich končinách sa azda už nenájde nikto, kto by si ju ešte nevypočul. Veď len na Youtube si klip k nej pozrelo viac než pol milióna ľudí. No stačilo málo a videoklip by nebol uzrel svetlo sveta.

Pôvodom slovenská speváčka už roky žije v Británii, kde spolu s manželom Eddiem vychováva dve dcérky – Matildu a Yolanu. Kirschner sa nikdy netajila tým, že hudbou a umením žije celá rodina. Aj jej partner je na ostrovoch známy nielen ako hudobník, ale tiež ako producent a skladateľ. Tentoraz však kvôli hudbe poriadne zariskovali.

Trápili ju pochybnosti

Napriek tomu, že Kirschner žije stovky kilometrov od rodného Slovenska, na našej hudobnej scéne má svoje stále miesto a pomerne často spolupracuje na rôznych projektoch. Výnimkou nebol ani dlho očakávaný historický seriál. „Priznám sa, že zo začiatku som si nevedela úplne predstaviť, ako by som mohla hudobne a bez pátosu preniknúť do obdobia Slovanov. Keď ma oslovila Wanda Adamík Hrycová, producentka seriálu Slovania, cítila som, že mi vkladá do rúk veľkú zodpovednosť a zároveň príležitosť. Myslím, že na chvíľu vo mne skrsla aj istá pochybnosť, či by túto pieseň mala spievať ženská interpretka. No na druhej strane som práve v tom videla istú príležitosť, ako prelomiť predsudky a očakávania, a prijala som to ako výzvu. Po niekoľkých mesiacoch uvažovania nad tým, čo nás spája, som pochopila, že sú to práve asi tie úplne základné otázky, pocity a emócie,“ prezradila speváčka a netajila sa tým, že jej vznik považuje za malý zázrak.

Odrezaná od domoviny

„Svet sa v roku 2020 otočil hore nohami a nikto z nás netušil, že všetko bude inak, že stretávanie sa i kontakt s krajinou, ktorej sa to vlastne týka, budú obmedzené. Ja som zostala zavretá v Londýne a celá skladba vznikala na diaľku,“ zaspomínala si v rannej šou rádia Jemné melódie umelkyňa. Žiaľ, tam sa komplikácie zďaleka neskončili, práve naopak.

Nevyhnutné zlo

Nariadenia spojené s pandémiou spôsobili, že speváčka musela poriadne zariskovať. V jednom momente jej hrozila nielen nákaza, ale aj trest za natáčanie bez povolenia. „Nemali sme povolenie, pretože sme zistili, že ak by sme ho naháňali, tak to nikdy nenatočíme. Žiaľ, v aktuálnej dobe je veľmi ťažké získať akékoľvek povolenie na produkciu, či už filmovú, alebo hudobnú,“ priznala Kirschner.

Mimochodom, nový videoklip k svojej novej piesni Blázon nakrúcal pred 5 mesiacmi Robo Opatovský. Ten si námahu s hŕbou povolení dal, pretože nakrúcal aj v Maďarsku a riskovať nechcel. Vraj boli všetci otestovaní a rúška dávali dole len na nevyhnutný čas.

Viac o našich umelcoch, ktorí neváhali riskovať život, nájdete na ďalšej strane >>>